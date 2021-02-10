10 Февраля 2021
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Джереми Микс Хлоя Грин новорожденный младенец (2018) | Фото:instagram.com/jmeeksofficial

Сургутская пара подозревается в избиении собственных младенцев

Молодая пара из Сургута подозревается в умышленном причинении вреда своим малолетним детям: полуторамесячному мальчику и девочке 1,5 лет. Сейчас дети с множественными травмами госпитализированы а больницу. В это же время подозреваемые обвиняют в случившемся друг друга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре, 9 февраля текущего года жительница одного из домов Сургута пожаловалась на звуки скандала в соседней квартире. После того, как на место прибыла следственно-оперативная группа, в квартире были обнаружены дети с черепно-мозговыми травмами и гематомами по всему телу.

В тот момент, когда на место происшествия прибыли оперативники и сотрудники "скорой помощи", в квартире находились мать пострадавших и ее сожитель – отец младшего ребенка. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б" ч.3 ст. 111 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

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Сургутская пара подозревается в избиении собственных младенцев

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Теги: Сургут, пара, малолетние, избиение, СКР



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