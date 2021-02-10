"Бороться с мамкиными революционерами сегодня в судах бесполезно" – Петр Толстой

Зампред Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") назвал сторонников Навального "интернет-власовцами". Он не стеснялся в выражениях и много говорил о предательстве Родины.

"Призывы к санкциям, инструктажи с послами западных стран – что это такое, если не измена Родине? Призывы эти все светить фонариками в темноте… Это не милая акция. Так делали вообще-то коллаборационисты-перебежчики в блокадном Ленинграде, когда они подсвечивали нацистам цели фонариками", - прокомментировал депутат акцию, анонсированную соратником Навального Леонидом Волковым.

"Попытки хохотать над скрепами… Разложение части элит западными ценностями потребления. Против нас идет глобальная гибридная война через глобальные цели. Нужна национальная идея, нужна вера, образ будущего, а не просто пособия и социальные выплаты. Нужна идеология. Природа не терпит пустоты, такое место займет чужая идеология в головах молодежи", - продолжил Толстой.

Он предложил продолжить менять законодательство без оглядки на западные страны и создать информационный суверенитет, в очередной раз потребовал локализовать в России интернет-компании США, которые, по его мнению, должны в нашей стране платить налоги с рекламных доходов. Также он призвал сделать доходы иноагентов прозрачными.

"Нам нужна полная защита персональных данных, защита чести и достоинства. Бороться с мамкиниыми революционерами сегодня в судах бесполезно. Штрафы смехотворны. Не стоить лебезить перед дивано-фейсбучным меньшинством. Надо идти вперед", - заключил Толстой.