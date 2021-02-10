10 Февраля 2021
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Министр образования Пермского края рекомендовала родителям не отправлять детей в школы

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рекомендовала родителям не отправлять детей в школы из-за сильных морозов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемые родители, в частности мамы и папы учеников младших классов. В Пермский край пришли настоящие уральские морозы, несмотря на то, что градусник показывает -27°, ощущается как -35°, ко всему ещё неприятный сильный ветер. Рекомендую не отправлять детей в школу, учитывая сильные морозы. В ближайшие дни потепления не ожидается, давайте оставим ребят начальных классов дома. В районные управления и школы мы также направили рекомендации не проводить занятия для детей начальных классов", - сообщила она на своей странице в Instagram.

Кассина напомнила, что остаться дома школьники с первого по четвертый класс могут при температурах -25-28°C, с первого по девятый -28-30°C, старшеклассники при -30-32°C.

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Министр образования Пермского края рекомендовала родителям не отправлять детей в школы

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Теги: Раиса Кассина, морозы, школа, холод



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