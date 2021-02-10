10 Февраля 2021
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Общество Московская область
детское питание школьное питание обеды (2016) | Фото: екатеринбург.рф

Своим дорогу? Как в Подмосковье чиновники зарабатывают на школьном питании

Александр Федоров в одностороннем порядке расторгнет контракт с действующим оператором, в школы может вернуться предыдущий. Глава городского округа Красноармейск Александр Федоров принял решение расторгнуть контракт с нынешним поставщиком питания. Отношения прекратят в одностороннем порядке, предлогом предположительно стало обнаружение норовируса у одной сотрудницы пищеблока. Ранее специалисты подтвердили, что массовое недомогание школьников Красноармейска вызвано норовирусом.

Почему контракт расторгнут с компанией, не проработавшей и нескольких месяцев и кто виноват в заболевании школьников не ясно. Однако есть несколько интересных фактов, которые позволяют усомниться в справедливости решения Федорова.

Связи на высшем уровне

Известно, что школы Красноармейска обслуживала фирма «КП Экопродукт».

Интересный факт, глава округа Красноармейск Александр Федоров в 90-е и 00-е годы работал в системе МВД Московской области. В это же время начальником следствия в Ногинском УВД была госпожа Артеменко Елена Васильевна, являющаяся учредителем группы компаний «Экопродукт», связанной с ООО «КП Экопродукт».

Теперь кажется неудивительным, что «Экопродукт» долгое время поставлял питание в Подмосковье. У компании, вероятно, были связи на высшем уровне. Отметим, общая сумма выигранных тендеров «ГК Экопродукт» и «КП Экопродукт» исчисляется миллиардами.

Монополизм

Согласно информации с сайта УФАС Московской области, компания была замечена в нарушениях антимонопольного законодательства. ООО «Институт питания» и ООО «Комбинат питания «Экопродукт» осуществляли сговор при участии в торгах.

«В ходе торгов участники аукциона ООО «Комбинат питания «Экопродукт» и ООО «Институт питания» отказались от конкурентной борьбы. Упомянутые юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», – опубликовано в заявлении УФАС.

Массовые отравления

Известно, что ООО «Комбинат питания «Экопродукт» поставляла питание в школы Электростали, где в январе зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции у учащихся. Двумя годами ранее в Электростали уже было зафиксировано массовое отравление детей, которые попали в больницу, где поставщиком был тот же «Экопродукт». Кроме того, с разницей всего в несколько недель с тяжелым отравлением на больничных койках оказались десятки кадетов из школы в Люберцах, причиной стало наличие возбудителей сальмонеллеза в продуктах – угадайте, кто был ответственен за питание.

Новый поставщик

Ничто не вечно и, в конце концов, после нового года в Красноармейске появился новый поставщик – компания «Полар». С этого момента у родителей учащихся появилась надежда, что еду в школьных столовых дети смогут употреблять без риска оказаться в больничной койке.

Вероятно, такому исходу не обрадовались местные власти и связанные с ними компании. Вспышка норовируса стала формальной причиной расторжения контракта Красноармейска с ООО «Полар», несмотря на то, что вспышка вирусной инфекции мало связана с качеством продуктов питания. Причиной Федоров указывает на заболевание норовирусом одной из сотрудниц пищеблока. Имело ли место такое положение дел, и правда ли именно сотрудница стала распространителем вируса, никто не знает. Да и разбираться, скорее всего, не будут.

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Своим дорогу? Как в Подмосковье чиновники зарабатывают на школьном питании

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Теги: глава округа Красноармейск Александр Федоров, норовирус, школьное питание, подмосковье, ооо полар



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