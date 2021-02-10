Разработку сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" приостановили

Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне приостановлено, сообщил генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

По его словам, возможна коррекция облика ракеты, поэтому "работы поставлены на паузу".

По прогнозу Баранова, принятие соответствующего решения займет несколько месяцев, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" рекомендовано обратиться к президенту с предложением перенести срок создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний.

Кроме того, Совет по космосу РАН предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей".