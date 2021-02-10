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Политика В России Москва
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуме предложили до сентября рассмотреть все законопроекты, внесенные в текущий созыв

В Госдуме сегодня депутаты предложили попытаться до конца текущего созыва (выборы в Госдуму будут в сентябре) рассмотреть все законопроекты и другие акты, внесенные в этот созыв.

Но председатель палаты Вячеслав Володин отнесся к этой идее крайне скептически. Он напомнил, что сейчас в законодательном пакете Госдумы находится почти 1300 законопроектов и других актов, и рассмотреть их все за оставшееся время вряд ли получится.

Тем не менее, он призвал эффективнее работать в комитетах и фракциях, чтобы оставить тем, кто придет в новую Думу меньше "хвостов". Он напомнил, что предыдущий созыв оставил нынешним депутатам 2200 законопроектов, некоторые из которых были внесены в 1994 году. Сейчас от этого наследия нерассмотренными остались около 1,5% законопроектов.

"Надо признать, что даже те законы, которые длительно рассматривались, не все были отклонены, то есть они не потеряли актуальности. Диалог с правительством в текущем году может завершиться отрицательным отзывом, но потом ситуация может измениться", - обнадежил Володин авторов законопроектов.

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В Госдуме предложили до сентября рассмотреть все законопроекты, внесенные в текущий созыв

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Теги: законопроекты, госдума, новый созыв, выборы



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