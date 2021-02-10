Под Питером 65-летний мужчина расчленил подругу и разложил ее останки в пакетах вдоль шоссе

Сегодня утром вдоль дороги Санкт-Петербург – Матокса во Всеволожском районе Ленобласти было обнаружено тело женщины. Части ее тела были помещены в пакеты.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство), а позже был задержан 64-летний житель города Мурино. Сейчас следователи готовятся предъявить ему обвинение и просить суд об избрании меры пресечения.

По версии следствия, трагедия произошла 7 февраля в частном доме, расположенному в деревне Лаврики, неподалеку от шоссе. "В время внезапно возникшей ссоры, в ходе распития спиртных напитков, подозреваемый нанес множественные удары по голове потерпевшей, от которых она скончалась на месте. После убийства злоумышленник отчленил части тела и вывез в пакетах в указанное место", - говорится в сообщении СКР.

Следователи изъяли на месте происшествия предполагаемые орудия преступления, назначили экспертизы.