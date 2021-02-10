Кыштымский завод пожаловался в УФАС на РЖД из-за злоупотребления доминирующим положением

В Челябинское УФАС поступило обращение от Кыштымского абразивного завода на злоупотребление доминирующим положением РЖД, передает корреспондент Накануне.RU.

"РЖД навязывали Кыштымскому абразивному заводу невыгодные условия договора пользования и эксплуатации железнодорожными пути на станции Кыштым ЮУЖД. Они включают в договор плату за использование пути ежесуточно, тогда как выход локомотива может быть не каждый день, а раз в неделю и реже. Происходят подача и уборка вагонов не каждый день, а может быть 2-4 раза в месяц, а требуют оплату за каждый день. Мы видим здесь признаки нарушения антимонопольного законодательства", - рассказала на пресс-конференции руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

По данному обращению будет проведена проверка, по итогам которой ЮУЖД может быть выдано предупреждение с требованием прекратить злоупотреблять доминирующим положением.