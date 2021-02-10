Адвокат Могучева отозвал свою апелляцию на арест помощника Сергия

Адвокат помощника отлученного от церкви экс-схиигумена Сергия – Всеволода Могучева – отказался от поданной апелляции.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня должна была рассматриваться апелляционная жалоба, поданная адвокатом Могучева на постановление об аресте последнего. Ранее Всеволод был признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и получил 15 суток административного ареста.

Однако вчера Могучева отпустили из спецприемника, в котором тот провел 45 суток с учетом других арестов. В связи с этим в Свердловский областной суд поступило ходатайство адвоката Михаила Толмачева, в котором он отказался от поданной жалобы и попросил прекратить по ней производство, что и было сделано.

Добавим, в конце января все видео с выступлениями бывшего схиигумена Сергия были удалены с канала его помощника на YouTube. Это произошло, когда Всеволод Могучев уже находился под арестом.