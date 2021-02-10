Суд повторно отказал в освобождении сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге. Это уже второй раз, когда Виктории Райх отказывают в освобождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, что екатеринбурженка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

Решение суда первой инстанции остается без изменений. Виктории Райх назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.