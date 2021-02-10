ФНС упростит получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба России собирается упростить получение статуса индивидуального предпринимателя, процедура должна в идеале стать не сложнее, чем регистрация статуса самозанятого, сообщил сегодня руководитель ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.

Также Егоров отчитался о снижении проверок: сейчас налоговыми проверками охвачен один гражданин из тысячи, в бизнесе – одна компания из пяти тысяч.

По словам главы ФНС, в прошлом году были почти в два раза снижены ставки по страховым взносам МСП, к этой категории относятся 76% всех ИП страны. Но несмотря на это, здесь налоговики "сработали с плюсом 2,3%" по отношению к 2019 году.