10 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Глава ФНС России Даниил Егоров. (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

ФНС упростит получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба России собирается упростить получение статуса индивидуального предпринимателя, процедура должна в идеале стать не сложнее, чем регистрация статуса самозанятого, сообщил сегодня руководитель ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.

Также Егоров отчитался о снижении проверок: сейчас налоговыми проверками охвачен один гражданин из тысячи, в бизнесе – одна компания из пяти тысяч.

По словам главы ФНС, в прошлом году были почти в два раза снижены ставки по страховым взносам МСП, к этой категории относятся 76% всех ИП страны. Но несмотря на это, здесь налоговики "сработали с плюсом 2,3%" по отношению к 2019 году.

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ФНС упростит получение статуса ИП

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Теги: фнс, даниил егоров, ип, налогообложение



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