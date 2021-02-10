Глава Прикамья высоко оценил эволюцию районов в округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира положительно оценил объединение городов и районов региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Думаю, объединение удалось. За счёт сокращения чиновничьего аппарата на местах появились деньги. Краевая субсидия на преобразование территорий – 1,4 млрд уже выделены, до 2023 г. выделят ещё 2 млрд – пойдут на развитие. Когда ты на местах имеешь много руководителей, которые часто – удельные князья, невозможно донести до жителей планы краевых властей по развитию", - сказал Махонин в ответ на соответствующий телефонный звонок.

Напомним, ранее объединились, например, Соликамск и район, Березники и Усольский район, Кунгур и район.