Больше половины пользователей режима ЕНВД предпочти перейти на упрощёнку - ФНС

Федеральная налоговая служба России попросила парламент продлить сроки перехода российских индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на другие системы налогообложения. Профильный комитет Совета Федерации уже одобрил соответствующие поправки.

По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, из 1,3 млн ИП в России 99% уже перешли на другие системы налогообложения. 57% предпочли упрощенную систему налогообложения, 40% перешли на патент, остальные предпочти налог на профессиональный доход. При этом 18 тыс. налогоплательщиков еще не определились с выбором, поэтому, собственно, служба и попросила продлить возможность перехода.