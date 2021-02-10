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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Роман Кокшаров, министр террииториального развития Пермского края (2017) | Фото: permkrai.ru

Бывшего зампреда правительства Прикамья края просят приговорить к условному сроку

Обвинение попросило приговорить бывшего вице-премьера правительства Пермского края, министра территориального развития Романа Кокшарова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде.

Напомним, по версии следствия, в 2017 – сентябре 2018 гг. подсудимый участвовал в управлении, а также помогал в работе компании, которой руководил его знакомый. Кокшаров якобы давал указания, советы, рекомендации, получал информацию о ходе выполнения контрактов, требовал от глав различного уровня помогать организации при выполнении контрактов. Кроме того, он убеждал их подписать акт выполненных работ "задним числом".

Это стало известно следствию на фоне исполнения компанией нескольких контрактов. Во-первых, во время ремонта автодорог и благоустройства придомовых территорий и улиц в Кунгуре. Во-вторых, при проведении капремонта стадиона "Шахтер" в Кизеле общей стоимостью более 40 млн руб. В-третьих, при строительстве межшкольного стадиона в Кунгуре ценой в 22,6 млн руб.

В мае-июне 2017 г. для незаконной покупки катеров за счёт резервного фонда краевого правительства без конкурса обвиняемый неоднократно незаконно требовал от главы Гайнского района объявить в муниципалитете режим ЧС. После министр организовал и лично согласовал подписание врио губернатора Пермского края распоряжения о выделении Гайнскому району 18,4 млн руб. из бюджета района, достоверно зная, что обстоятельства для введения режима ЧС. На эти деньги позже куплены два катера для работы районной паромной переправы. После вручения бывшему министру обвинительного заключения дело уйдёт в суд.

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Бывшего зампреда правительства Прикамья края просят приговорить к условному сроку

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Теги: Роман Кокшаров, суд, зампред правительства, незаконное участие в предпринимательской деятельности



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