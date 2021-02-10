""Ласточку" хотят все, а "наземное метро" – только Пермь". Как краевые власти будут развивать в регионе транспорт

Жительница Закамска во время прямого эфира спросила губернатора Дмитрия Махонина о транспортном развитии края. В частности, о "наземном метро". Глава региона рассказал о планах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Развитие транспортного сообщения для нас актуально. Надо в хорошем смысле приучать людей пользоваться новыми видами транспорта. Например, той же "Ласточкой" по маршруту Пермь – Краснокамск. Мы понимали, что надо несколько лет, чтобы люди к ней привыкли. Подписали соглашение о развитии пригородного сообщения. Идёт работа по передаче от унитарного предприятия "Пороховой завод" жд-пути на баланс "РЖД". Дальше наша задача – чтобы в Закамске к 2022 г. электричка была запущена. Над "наземным метро" можно смеяться, но тут должно быть маркетинговое решение. "Ласточку" хотят все, наземное метро – только Пермь", - ответил Махонин.

Напомним, "Ласточки" по маршруту Пермь – Краснокамск – первая часть "наземного метро" - начали курсировать между городами 1 сентября 2020 г. Подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже.