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Общество Пермский край
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

""Ласточку" хотят все, а "наземное метро" – только Пермь". Как краевые власти будут развивать в регионе транспорт

Жительница Закамска во время прямого эфира спросила губернатора Дмитрия Махонина о транспортном развитии края. В частности, о "наземном метро". Глава региона рассказал о планах, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Развитие транспортного сообщения для нас актуально. Надо в хорошем смысле приучать людей пользоваться новыми видами транспорта. Например, той же "Ласточкой" по маршруту Пермь – Краснокамск. Мы понимали, что надо несколько лет, чтобы люди к ней привыкли. Подписали соглашение о развитии пригородного сообщения. Идёт работа по передаче от унитарного предприятия "Пороховой завод" жд-пути на баланс "РЖД". Дальше наша задача – чтобы в Закамске к 2022 г. электричка была запущена. Над "наземным метро" можно смеяться, но тут должно быть маркетинговое решение. "Ласточку" хотят все, наземное метро – только Пермь", - ответил Махонин.

Напомним, "Ласточки" по маршруту Пермь – Краснокамск – первая часть "наземного метро" - начали курсировать между городами 1 сентября 2020 г. Подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже.

Скоростной поезд "Ласточка"(2020)|Фото: Накануне.RU

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""Ласточку" хотят все, а "наземное метро" – только Пермь". Как краевые власти будут развивать в регионе транспорт

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Теги: Ласточка, наземное метро, Дмитрий Махонин



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