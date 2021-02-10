Обвинение запросило семь лет колонии для хабаровского экс-губернатора Ишаева

Гособвинитель запросил семь лет колонии общего режима для экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева. Оглашение приговора состоится 16 февраля.

"Я считаю этот приговор равносильным смертной казни, учитывая, что ему 73 года и его состояние здоровья", - сказала РИА Новости адвокат Ишаева Лариса Мове.

Ранее сообщалось, что Ишаева госпитализировали с сердечным приступом. Близкий к следствию источник рассказал, что у бывшего губернатора в 2017 году был инфаркт.

Как считает следствие, экс-чиновник, работая вице-президентом "Роснефти" сдал представительству этой компании в Хабаровске по завышенной стоимости 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании. Ущерб оценивается в 7,5 млн руб. Ишаев вину не признает.