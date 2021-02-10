"Вы молодой, энергичный". Жители Прикамья попросили у губернатора больницу

Жительница посёлка Калино (Чусовой округ) во время прямого эфира пожаловалась губернатору Дмитрию Махонину на отсутствие нормальной больницы. Глава региона сказал, когда она появится, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас – убогий медпункт. Живём, будто два века назад. Дмитрий Николаевич, вы – молодой, энергичный, перспективный. Прошу построить клинику", - сказала жительница.

Махонин отметил, что новый фельдшерско-акушерский пункт появится в Калино в этом году.