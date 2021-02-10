Жительницу Екатеринбурга принуждают уволиться после информации о ее беременности

Руководитель одной из логистических компаний Екатеринбурга принуждает свою сотрудницу к увольнению. Причиной стала неожиданная информация о беременности девушки, которая работает в организации бухгалтером.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сотрудники ведомства Кировского района проводят проверку по обращению гражданки. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям руководства логистической компании, а также установлено, исполняются ли в организации требования трудового законодательства в отношении данной сотрудницы.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.