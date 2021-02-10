В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 14 494 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это минимальное значение с середины октября прошлого года.

В Москве выявлен 1 441 случай заболевания, в Петербурге - 1 169.

Также за сутки зафиксировано 536 летальных исходов, выписано 22 575 человек.

За весь период в России от коронавируса скончалось 78 134 человека, выздоровел - 3 516 461 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 012 710 случаев COVID-19.