10 Февраля 2021
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Общество В России
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 14 494 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это минимальное значение с середины октября прошлого года.

В Москве выявлен 1 441 случай заболевания, в Петербурге - 1 169.

Также за сутки зафиксировано 536 летальных исходов, выписано 22 575 человек.

За весь период в России от коронавируса скончалось 78 134 человека, выздоровел - 3 516 461 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 012 710 случаев COVID-19.

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В России впервые с октября выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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