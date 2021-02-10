В Югре экс-глава "Сосьвапромгеологии" осуждён за незаконную передачу драгметаллов на 82 миллиона

За злоупотребление полномочиями – незаконную передачу драгоценных металлов ценой в 82 миллиона – наказан бывший генеральный директор компании "Сосьвапромгеология", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

В 2013-14 г. злоумышленник незаконно, не получив разрешение совета директоров компании и не уведомив государственный фонд драгоценных металлов и камней, передал своему знакомому из Сургута золото, серебро и платину на общую сумму 82 млн руб. Предприятие не получило доход от реализации драгоценных металлов. Это позже привело к банкротству, открытию конкурсного производства, а также долгой остановке производства.

Бывший гендиректор наказан четырьмя годами условно с испытательным сроком в три года.