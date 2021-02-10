В Челябинске расширят границы Успенского кладбища

Депутаты комиссии Челябинской гордумы по городскому хозяйству и градостроительству внесли изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят увеличить размеры Успенского кладбища в Курчатовском районе.

"Дополнительный земельный участок для захоронений поможет ликвидировать дефицит мест на этом кладбище при этом участок останется в статусе "зеленой зоны" и зеленые насаждения не пострадают", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Добавим, что Успенское кладбище занимает площадь 140 га и расположено вблизи Свердловского тракта. Оно закрыто для свободного захоронения.