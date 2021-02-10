Эксперты предупредили о росте цен на электронику до 50%

В России с начала 2021 года резко подорожала электроника, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Цены выросли на 5–20% в зависимости от группы товаров. К этой величине следует прибавить 2-3% из-за проблем с логистикой. Основной причиной роста цен является глобальный дефицит компонентов и антикитайские санкции США.

При этом в течение года электроника еще подорожает - до 50%. Это зависит от закупочных цен в Китае, которые уже выросли на 10–15%.

Как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10 до 40%. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40–50%. Стоимость колонок и наушников вырастет на 15–20%.

Ранее сообщалось, что электроника российского производства может подорожать на 20- 50% из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем.

Отмечается, что в первую очередь проблемы создали крупнейшие мировые компании, которые во время первой волны коронавируса начали активно делать запасы чипов из-за опасений остановки производства.