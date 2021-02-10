На сына владельца "Маяка" возбуждено дело за нарушения при сносе ПРОМЭКТа

В отношении гендиректора ООО "Специализированный застройщик "Дом" Тимофея Конькова возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение застройщиком требований федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов в РФ" при сносе исторического конструктивистского здания ПРОМЭКТа.

Как следует из ответа прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга, в отношении директора ООО "ГУП Инвестстрой", которое и осуществляет работы по сносу здания на Декабристов, 20, также возбуждено административное производство по ч. 1 ст.9.4 КоАП РФ. Причина - нарушение требований федерального закона № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В связи с этим на данный момент работы по демонтажу здания приостановлены. Тут стоит отметить, что существенная часть работ по сносу здания уже давно закончилась, но компания не вывозит строительный мусор с территории, на что жалуются жители.

По сути прокуратура нашла нарушение у "ГУП Инвестстрой" в том, что здание сносят без забора, строительных лесов или другого ограждения. Также надзорное ведомство отмечает, что необходимо разработать проект производства работ. И тут, по мнению общественников, возникает большой вопрос. Возможно, это означает, что у подрядчика не было проекта сноса. Тогда как в администрации города неоднократно говорили, что основанием для сноса является просто проект, и при его наличии мэрия не может не согласовать снос. Однако в ответ на официальный запрос Накануне.RU администрация города так не представила ни документ, ни мотивированный отказ в его предоставлении, что вообще-то является нарушением закона о СМИ со стороны чиновников. В связи с чем мы по-прежнему призываем разъяснить этот момент и просим считать публикацию новым официальным запросом в адрес главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Напомним, что согласно выпискам ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), 17 декабря прошлого года помещения в здании ПРОМЭКТ на Декабристов, 20 выкупило ООО СК "Специализированный застройщик "Дом". Руководителем СК является Тимофей Коньков, сын учредителя ООО "Уралинвестцентр" и корпорации "Маяк" - Владимира Конькова, которое и владеет историческим зданием.