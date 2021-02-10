10 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
задержание автоугонщика (2021) | Фото: 66.мвд.рф

В Екатеринбурге угонщик дорогих иномарок получил девять лет колонии

В Екатеринбурге суд вынес приговор угонщику. Мужчина занимался хищениями дорогостоящих автомобилей иностранного производства, а затем продавал их.

Преступления были совершены в период с июля 2019 по март 2020 года. С помощью специального оборудования уралец отключал противоугонную систему авто, запускал двигатель и перегонял транспорт в гараж-отстойник. После этого он сбывал машины третьим лицам.

"Сыщики УМВД по Екатеринбургу, получив первые сообщения о хищениях автомобилей, вели тщательную и кропотливую работу, направленную на изобличение предполагаемого злоумышленника и установление его местонахождения. В марте 2020 года, благодаря слаженной и профессиональной работе, путем скрупулезного анализа всех фактов краж транспортных средств и сбора оперативной информации, полицейским удалось установить место так называемого отстойника, куда будет временно помещена очередная угнанная машина", - сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

задержание автоугонщика(2021)|Фото: 66.мвд.рф

В результате операции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии мужчина был задержан в гаражном комплексе на улице Коммунистической. После проведения следственных действий машина была возвращена ее законному владельцу.

Всего на счету угонщика пять эпизодов хищений, ущерб от которых составил порядка 6 миллионов рублей. Суд назначил ему девять лишения свободы в колонии общего режима.

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В Екатеринбурге угонщик дорогих иномарок получил девять лет колонии

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Теги: угонщик, иномарки, суд, приговор, Екатеринбург



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