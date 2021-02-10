Волкова объявили в межгосударственный розыск

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск.

Также суд зарегистрировал ходатайство следствия о его заочном аресте, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях. Сам он был объявлен в розыск.

На прошлой неделе у матери главы региональных штабов Алексея Навального, которая живет в Екатеринбурге, прошли обыски.