Роспотребнадзор разработал супер-экспресс-тест для выявления коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о разработке супер-экспресс-теста на коронавирус. Новинку создали в ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии.

"Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в 5 и более раз, а общее время тестирования в 3-4 раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования составит 1-1,5 часа в зависимости от образца, против 4-5 часов при обычной ПЦР", - говорится в сообщении ведомства.

В основе технологии петлевая изотермическая амплификация (сокр. LAMP, от англ. Loop mediated isothermal AMPlification). Амплификация нуклеиновых кислот в этом тесте происходит при постоянной температуре, что делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности. Скорость, простота и низкая стоимость технологии LAMP позволяют использовать ее для мониторинга распространения вируса SARS-CoV-2.

В Роспотребнадзоре отметили, что тест адаптирован для использования в существующих российских лабораториях, все компоненты для него производятся указанным НИИ.

"Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям. Регистрационное удостоверение на набор АмплиСенс SARS-CoV-2-IT, форма 2, серия 20.01.21, номер РЗН 2021/13357 получено 3 февраля", - отметили в ведомстве.