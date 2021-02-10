10 Февраля 2021
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Происшествия За рубежом
Баскетболист Коби Брайант. (2020) | Фото: Википедия

Названа причина крушения вертолета с Коби Брайантом на борту

Пилот, управляющий вертолетом с Коби Брайантом на борту, потерял ориентировку в пространстве, что привело к крушению.

Как сообщил национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), пилот со стажем Ара Забоян управлял вертолетом по правилам визуального полета (они предполагают, что пилот видит, куда движется).

В день трагедии стоял туман, по всей видимости, Забоян потерял ориентацию, в итоге вертолет резко накренился и врезался в холмы.

Сообщается также, что судмедэксперты не обнаружили алкоголь или наркотические средства в крови пилота, пишет Regnum.

Напомним, что частный вертолет 41-летнего экс-баскетболиста разбился в окрестностях Лос-Анджелеса 26 января 2020 года.Вместе с ним разбилась 13-летняя дочь Джанна. Всего погибло пять человек, в том числе баскетбольный тренер Кристина Маузер, жена солиста группы Tijuana Dogs Мэтта Маузера.

Диспетчеры сообщили, что вертолет, на борту которого находился Брайант, на небольшой высоте нарезал круги, возможно, ожидая улучшения погоды. В какой-то момент пилот решил совершить несколько маневров, направился в гористую местность, где борт и столкнулся с горами.

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Названа причина крушения вертолета с Коби Брайантом на борту

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Теги: Коби Брайант, вертолет, крушение



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