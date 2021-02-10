Глава секты "Ученики Христа" намерена обжаловать приговор

Адвокат главы секты "Ученики Христа" Земфиры Гайнуллиной Оксана Фоминых рассказала, что Гайнуллина не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. По ее словам, Земфира не совершала того, в чем ее обвиняют и не имеет отношения к смерти мальчика.

Адвокат уточнила, что ее подзащитная не признала вины ни по одному из эпизодов, и никакого "изгнания бесов" из ребенка не было: когда Земфира приехала в квартиру Казанцевых, мальчик уже был мертв. Гайнуллина пыталась "воскресить" его молитвами, но это ей не удалось.

Адвокат добавила, что Земфира, по ее же словам, "является апостолом и общается с богом". Сообщать в полицию о смерти мальчика Гайнуллина не посчитала нужным и уехала. Фоминых отметила, что община Земфиры - это не секта, и все находились там добровольно. "Мы этого не признаем", - заявила адвокат. Она будет обжаловать решение суда в полном обьеме.

Напомним, Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело главы секты Земфиры Гайнуллиной. Ее отправили на принудительное лечение. Речь идет о религиозной общине "Ученики Христа", которую создала Гайнуллина. Расследование показало, что деятельность данного объединения была сопряжена с насилием и причинением вреда здоровью людей. В частности, женщина требовала от родителей, находившихся в секте, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в общине. В декабре 2017 года Земфира вовлекла в секту Ивана Казанцева, который, следуя ее учению, наносил побои своим сыновьям 2005 и 2010 годов рождения и причинял им физические и психические страдания. Как было установлено расследованием, в ноябре 2019 года в одной из квартир Екатеринбурга мужчина убил младшего сына, после чего отнес тело ребенка в Юго-Западный лесопарк.