Правительство хочет пригласить на посевную мигрантов

Российские фермеры могут столкнуться в новом сезоне не только со снижением рентабельности из-за ввода экспортных пошлин на зерно, но и с нехваткой рабочей силы на время посевной.

В связи с этим вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении на сезонные работы в сельском хозяйстве иностранных рабочих.

В письме Минсельхоза, адресованном Абрамченко, указывается, что мигранты имеют необходимый опыт, знания и навыки работы в полях – в отличие от студентов аграрных вузов, безработных и даже осужденных (в прошлом году Минсельхоз предлагал привлекать к с/х работам все эти категории граждан), пишет РБК.

Напомним, весной 2020 года Россия ограничила въезд трудовых мигрантов на свою территорию из-за эпидемии коронавируса. Ограничения до сих пор не сняты. Нехватку трудовых ресурсов ощущают и другие отрасли, в первую очередь строительство.

По данным Минсельхоза, для сезонных работ в 2021 году дополнительно нужно привлечь почти 40 тыс. иностранных рабочих. Наибольшая потребность в них стоит в Волгоградской и Астраханской областях, где овощи традиционно выращивают с применением ручного труда.