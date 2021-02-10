10 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Теплица, Тюмень (2015) | Фото: admtyumen.ru

Правительство хочет пригласить на посевную мигрантов

Российские фермеры могут столкнуться в новом сезоне не только со снижением рентабельности из-за ввода экспортных пошлин на зерно, но и с нехваткой рабочей силы на время посевной.

В связи с этим вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении на сезонные работы в сельском хозяйстве иностранных рабочих.

В письме Минсельхоза, адресованном Абрамченко, указывается, что мигранты имеют необходимый опыт, знания и навыки работы в полях – в отличие от студентов аграрных вузов, безработных и даже осужденных (в прошлом году Минсельхоз предлагал привлекать к с/х работам все эти категории граждан), пишет РБК.

Напомним, весной 2020 года Россия ограничила въезд трудовых мигрантов на свою территорию из-за эпидемии коронавируса. Ограничения до сих пор не сняты. Нехватку трудовых ресурсов ощущают и другие отрасли, в первую очередь строительство.  

По данным Минсельхоза, для сезонных работ в 2021 году дополнительно нужно привлечь почти 40 тыс. иностранных рабочих. Наибольшая потребность в них стоит в Волгоградской и Астраханской областях, где овощи традиционно выращивают с применением ручного труда.

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Правительство хочет пригласить на посевную мигрантов

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Теги: трудовые мигранты, посевная, сельское хозяйство



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