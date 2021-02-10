В Челябинской области у 266 человек подтвержден коронавирус за сутки

В Челябинской области за сутки подтверждено 266 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 47 тыс. 929 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 454 заболевших. За сутки выписаны 499 человек, всего в регионе выздоровели 38 тыс. 585 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 14 человек, из них девять от коронавируса. Еще у пяти человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.