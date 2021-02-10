В Салехарде владелец магазина "Юбилейный-Гастроном" оштрафован за завышенные на 286% цены на молоко, масло, крупу

В Салехарде сотрудники прокуратуры проверили, как предприниматели формируют цены на продукты. Один из владельцев магазина оштрафован за рост на 286% цен на социально значимые продукты, сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.

Проверка прошла в магазинах "Юбилейный-Гастроном", "Евросмак", "Фрукты-Овощи", "Арго", "Авангард". Как оказалось, в "Юбилейном-Гастрономе" завышена на 286% цена на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи.

Прокурор Салехарда составил на бизнесмена, владеющего магазином, административный протокол за "Нарушение порядка ценообразования". Коммерсант оштрафован на 50 тыс. руб.