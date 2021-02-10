В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы

В Горно-Алтайске произошел пожар в деревянном двухэтажном здании вечерней школы.

Как сообщили в МЧС, эвакуировали 102 человека, среди них 80 детей, пострадавших нет. Всех эвакуированных разместили в музее.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, он был локализован на площади 1000 кв.м. Возгорание, предварительно, произошло из-за неправильной эксплуатации электронагревателей, передает Regnum.

По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, пока учащиеся продолжат обучение в других образовательных учреждениях города.