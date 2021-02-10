Суд приговорил Косилова к 2 годам ограничения свободы за ДТП

Бывшего вице-губернатора Челябинской области, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Аргаяшский районный суд признал Косилова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб. соответственно.

Напомним, авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". По версии следствия, Косилов проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного транспортного средства, создав для движения водителя встречного автомобиля опасность, которая переросла в аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение.

В результате ДТП водителю и одному из пассажиров отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру средней тяжести вред здоровью.

3 февраля гособвинение просило для Косилова год и 10 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года. Также прокурор просил удовлетворить гражданские иски о возмещении морального вреда в пользу водителя и девушки на сумму более 13 млн руб.