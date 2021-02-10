10 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
world skills (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме принимают чемпионат WorldSkills Russia

В Центре проведения демонстрационных экзаменов техникума "Юность" начались соревнования по компетенциям "Сварочные технологии" и "Промышленная автоматика". Состязания проходят в рамках IX Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Лучшего в своем направлении в Верхней Пышме будут определять среди учащихся колледжей и техникумов Свердловской области.

Площадка, на которой в этом году соревнуются сварщики и автоматчики, была открыта осенью 2020 года. Она является уникальной для региона по оснащению и возможностям. Центр рассчитан на проведение демонстрационных экзаменов сразу по восьми компетенциям: промышленная автоматика, мехатроника, сварочные технологии, неразрушающий контроль, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обслуживание грузовой техники, обработка листового металла. Площадка создана на основе государственно-частного партнерства. За счет финансовых средств УГМК проведена реконструкция здания учебных мастерских Центра общей площадью 2000 кв. м. на сумму около 43 млн руб., а областное правительство направило 84,7 млн руб. на приобретение оборудования для этих мастерских.

"Рад приветствовать участников чемпионата в Верхней Пышме, в Центре, где созданы все необходимые условия для проведения соревнований такого уровня. Надеюсь, что наш ответственный подход к организации мероприятия и наличие современного оборудования, соответствующее требованиям международных стандартов, поможет молодым профессионалам максимально раскрыть свои таланты. У этой площадки огромный потенциал и возможности, и в следующем году мы рассчитываем принять здесь еще больше участников", – сказал директор техникума "Юность" Виталий Лобастов.

рабочий, цех, сварка, сварщик, производство(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Как сообщили в пресс-службе УГМК, в Центре демонстрационных экзаменов техникума "Юность" проведут и часть деловой программы чемпионата: будут заслушаны доклады и организован круглый стол. Специалисты обсудят внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, а также поговорят о сопряжении государственной и промежуточной аттестации обучающихся и независимой оценки квалификации студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Для проведения чемпионата "Молодые профессионалы" задействованы площадки целого ряда образовательных организаций региона. Мероприятия завершатся 12 февраля 2021 года. По результатам соревнований будет сформирован состав сборной Свердловской области по профессиональному мастерству, который представит честь региона на федеральных соревнованиях.

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В Верхней Пышме принимают чемпионат WorldSkills Russia

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Теги: WorldSkills Russia, УГМК



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