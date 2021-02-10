10 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
прорыв трубы, Краснофлотцев (2016) | Фото:Сова

Частный сектор Уктуса затопило кипятком

В частном секторе Уктуса в Екатеринбурге произошла авария на водопроводе, в результате чего жителей микрорайона буквально затопило горячей водой.

По их словам, ручей разлился на сотни метров и даже не думает замерзать, несмотря на низкую температуру. Из-за этого становится сложным даже выйти из дома, поскольку вода замораживает калитки и ворота. Еще больше проблем возникает у владельцев авто, чей транспорт просто застревает во льду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, порыв произошел на трубе горячего водоснабжения, который в ветхом состоянии был передан в муниципальную собственность Насосным заводом еще в сентябре 2020 г.

"В настоящее время авария устраняется специалистами МУП "Екатеринбургэнерго". Течь на трубе устранена, продолжаются работы на запорной арматуре диаметром 50 мм. После устранения аварии образовавшаяся наледь будет ликвидирована силами балансодержателя водопровода", - рассказали в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе в доме №55 по ул. Ломоносова на Уралмаше также произошла авария. Как рассказал один из жильцов, в прошлом месяце в подъезде лопнули трубы. В результате жители дома буквально оказались во владениях Снежной королевы.

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Частный сектор Уктуса затопило кипятком

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Теги: Уктус, потоп, авария, прорыв труб, кипяток



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