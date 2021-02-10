10 Февраля 2021
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Коллаж, Владимир Потанин, авария на ТЭЦ в Норильске (2021) | Фото: Накануне.RU

Красноярское заксобрание попросит Потанина выплатить штраф за аварию в Норильске из личных денег

Законодательное собрание Красноярского края намерено потребовать от бизнесмена, совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина выплатить компенсацию ущерба за аварию под Норильском из личных средств. Напомним, речь идет о сумме в 146,1 млрд руб.
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По данным "7 канала Красноярск", депутаты подготовили проект соответствующего обращения, которое будет рассмотрено завтра на сессии краевого парламента.

Ранее губернатор региона Александр Усс заявил, что региональные власти намерены предъявить "Норникелю" дополнительные финансовые претензии по аварии на ТЭЦ-3 под Норильском.

На минувшей неделе Красноярский арбитражный суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с "дочки" "Норникеля", на которой произошла авария, 147 млрд руб. В "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, ей принадлежит ТЭЦ-3) оценили ущерб, нанесенный природе, всего в 21 млрд руб. и хотели самостоятельно устранять последствия (Росприроднадзор же настаивал на денежной выплате). В "Норникеле" заявили, что в течение месяца подадут апелляцию на решение суда.

Стоит отметить, что из отсуженного штрафа только 0,5% получит бюджет пострадавшего Норильска, остальное уйдет в федеральную казну.

Если не брать в расчет личные деньги Потанина, "Норникелю" для уплаты штрафа потребуется отдать около половины всех денег, имеющихся на счетах. Аналитики указывают на тот факт, что для создания резерва на штраф компании пришлось в последнее время резко сократить капитальные затраты. Предположительно, должны сократиться и дивиденды – примерно на $1,3 млрд, дивидендная доходность может сократиться с 7,8% до 2,9%.

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Красноярское заксобрание попросит Потанина выплатить штраф за аварию в Норильске из личных денег

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Теги: владимир потанин, норильский никель, возмещение ущерба, штраф, дивиденды



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