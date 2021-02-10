10 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Замглавы Чернушки заплатит штраф за неисполнение требований прокурора

Заместитель главы администрации Чернушенского городского округа оштрафован за умышленное невыполнение законных требований прокурора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Претензии к замглавы возникли из-за того, что он не предоставил информацию и документы, необходимые для прокурорской проверки. Запрос надзорного органа специалистами администрации в установленные сроки не был исполнен, запрошенные документы не предоставлены.

В отношении замглавы было возбуждено административное дело. Чернушинский суд оштрафовал его на 2 тыс. руб.

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Замглавы Чернушки заплатит штраф за неисполнение требований прокурора

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Теги: штраф, замглавы Чернушки, неисполнение требований прокурора



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