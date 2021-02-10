10 Февраля 2021
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Общество В России
(2011) | Фото: chernyahovsk.su

Марка Цукерберга признают банкротом в московском суде?

На Марка Эллиота Цукерберга подано заявление о признании банкротом. Ответчик с таким именем значится в картотеке Арбитражного суда Москвы. Судя по этим данным, иск зарегистрирован вчера, в первой инстанции дело рассмотрит судья Кравчук Л.А.

Дело о признании Цукерберга банкротом(2021)|Фото: kad.arbitr.ru

Интересно, что заявитель и третьи лица не указаны. Да и других подробностей не приводится. Не ясно также, идёт ли речь о процедуре именно против американского миллиардера, одного из основателей соцсети Facebook, или же Арбитражный суд имеет дело с его полным тёзкой.

Оперативный комментарий в суде на момент публикации получить не удалось.

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Марка Цукерберга признают банкротом в московском суде?

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Теги: Цукерберг, банкротство, суд



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