Марка Цукерберга признают банкротом в московском суде?

На Марка Эллиота Цукерберга подано заявление о признании банкротом. Ответчик с таким именем значится в картотеке Арбитражного суда Москвы. Судя по этим данным, иск зарегистрирован вчера, в первой инстанции дело рассмотрит судья Кравчук Л.А.

Интересно, что заявитель и третьи лица не указаны. Да и других подробностей не приводится. Не ясно также, идёт ли речь о процедуре именно против американского миллиардера, одного из основателей соцсети Facebook, или же Арбитражный суд имеет дело с его полным тёзкой.

Оперативный комментарий в суде на момент публикации получить не удалось.