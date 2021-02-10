В Челябинской области глава района назначил своим заместителем бывшего председателя собрания депутатов

Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович назначил Николая Рудакова заместителем главы, начальником управления коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципалитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, в ноябре 2020 г. в Катав-Ивановском районе сорвали выборы главы муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали против единственного кандидата действующего главы района Евгения Киршина, который руководил муниципалитетом с 2011 года. В муниципалитете был объявлен повторный конкурс, в котором приняли участие 13 человек, в том числе и действующий глава района Евгений Киршин. Однако позже Киршин добровольно отозвал свою кандидатуру. Победителями стали Николай Шиманович и Сергей Харитонов. 28 января перед голосованием Харитонов снял свою кандидатуру, в результате депутаты единогласно проголосовали за Шимановича.

2 февраля Николай Шиманович принял первое кадровое решение. Он решил не продлять трудовой договор с заместителем Антоном Буренковым. С 9 февраля заместителем главы района назначен Николай Рудаков, который до ноября 2020 г. занимал пост председателя районного собрания депутатов. 8 февраля Рудаков сложил полномочия депутата.

Также на прошлой неделе назначен новый руководитель комитета имущественных отношений администрации Катав-Ивановского района. Им стал Дмитрий Решетов, возглавлявший до этого отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.