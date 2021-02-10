Уральский полицейский задержан по обвинению в развращении 13-летнего школьника

На Среднем Урале в закрытом г. Лесном был задержан 49-летний старшина полиции Качканара по обвинению в педофилии. Техник-криминалист встречался с 13-летним школьником в личном авто Lada Granta вблизи п. Таежного, на 12-м километре дороги Нижняя Тура — Качканар.

Встречи продолжались с декабря 2020 г. по январь 2021. Тревогу забила школьный учитель мальчика, которая и обратилась в полицию 4 февраля. Известно, что ребенок воспитывается в приемной семье.

"Данное должностное лицо с позором изгнано из системы МВД и больше никогда, ни на одну должность не сможет поступить на работу в органы внутренних дел. Помимо того, что его по отрицательным мотивам уволили, он еще и понесет предусмотренную законодательством ответственность", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Мужчине грозит от трех до восьми лет лишению свободы.