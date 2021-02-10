НАСА задумалось о дополнительном месте для астронавта на "Союзе" этой весной

NASA не исключает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом корабле "Союз".

В сообщении агентства говорится, что для отправки следующего экипажа планируют использовать собственные корабли Crew Dragon или Boeing Starliner. Однако, при необходимости и соответствующей возможности, воспользуются предложением российской стороны, пишет Regnum.

Уточняется, что США могут купить место на корабле "Союз МС-18" для полета астронавта на МКС в апреле 2021 года.

Напомним, в мае этого года состоялся первый полет Crew Dragon с людьми на борту – до МКС и обратно слетали Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Это был первый полет пилотируемого частного космического корабля, а также первый полет на американском пилотируемом корабле за последние девять лет – после окончания программы полетов шаттлов единственным способом доставки на МКС оставались российские "Союзы". Сейчас NASA покупает у Роскосмоса места на борту "Союзов" по $90 млн за одно место.