Спасатели опровергли информацию о потерявшихся на перевале Дятлова московских туристах

ГУ МЧС по Свердловской области опровергли информацию о московских туристах, потерявшихся в районе перевала Дятлова на Урале. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, на данный момент туристическая группа находится в безопасности и скоро отправится домой.

"В настоящее время в районе перевала находится три туристические группы. Со всеми ними спасателями организована связь. Туристическая группа, про которую прошла информация в СМИ, в настоящий момент находятся в Екатеринбурге и готовятся вылететь в город Москву", - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сегодня утром туристическая группа из Москвы в составе восьми человек не вернулась в установленное время с перевала Дятлова. Об этом журналистам рассказал местный житель, работающий в силовых структурах. По его словам москвичи приехали на место трагедии, чтобы почтить память дятловцев, однако в какой-то момент перестали выходить на связь.

Напомним, недавно сокурсник дятловцев раскритиковал работу прокуратуры по изучению причин гибели туристов. В это же время Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев принял участие в экспедиции на перевал Дятлова. О своем приключении он рассказал в социальных сетях, поделившись впечатлениями, переживаниями и дальнейшими планами на путешествия.