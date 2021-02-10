Председателя правления МСП Банка отправили под домашний арест по делу Фургала

Председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов помещен под домашний арест по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает газета "Коммерсант".

Следственный комитет проверяет бывшего главу региона на причастность к махинациям с бюджетными деньгами.

Предположительно, Фургал через подконтрольные ему фирмы взял в МСП-банке миллиардные кредиты и не вернул их. Санкционировал выдачу кредитов лично председатель правления Голованов, считает следствие.

Как следует из материалов дела, в 2019 году МСП-банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО "Скрап Фар Ист" почти на 1 млрд рублей. Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Фургала Ларисы Стародубовой в "Амурстали", должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн рублей.

5 февраля Следственный комитет заявил о завершении всех следственных дел в рамках уголовного дела в отношении Сергея Фургала об организации убийств предпринимателей.

Напомним, Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Следствие полагает, что мотивом для преступлений стал конфликт бизнес-интересов. Смольский, по версии СКР, "перешел дорогу" Фургалу и его партнеру на ниве приема металлолома.

Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.