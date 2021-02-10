Южноуральцев будут судить за серию краж домашнего скота

Группу южноуральцев будут судить по обвинению в серии краж домашнего скота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, жители Чесменского и Верхнеуральского районов совершала хищения домашних животных в течение длительного периода. Так, они похитили 17 лошадей с поля вблизи поселка Новый мир. Ущерб составил более 650 тыс. руб.

Также установлена их причастность к совершению ещё четырех краж. Ущерб от хищения овец и лошади с поля вблизи поселка Черноборский оценивается в более 400 тыс. руб., лошади из помещения сельхозпредприятия – на сумму более 83 тыс. руб., пяти лошадей с поля вблизи поселка Новотоминский– свыше 216 тыс. руб.

Общий ущерб составил около 1,5 млн руб. В ходе следствия они возместили ущерб на сумму 510 тыс. руб. Арестовано имущество обвиняемых на сумму более 365 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.