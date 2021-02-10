Вечерний Ургант оценил рэп про вакцинацию от тагильских заключенных

В эфире Первого канала Иван Ургант оценил креатив заключенных Нижнего Тагила, зачитавших рэп о пользе вакцинации против COVID-19.

"Получается, были Cardi B, Jay-Z, Ice-T, а теперь еще "Спутник V" — и все связано с рэпом", - пошутил телеведущий.

Иван Ургант отметил хорошую композицию и невероятный запал. В свою очередь Дмитрий Хрусталев обратил внимание на то, что в тексте нет мата. Остановились ведущие на том, что запрет на мат особенно хорошо соблюдается именно в тюрьмах, а это значит, что "план-то работает". Единственное, что огорчило Хрусталева, так это жанр: по его мнению шансон подошел бы лучше.

"В шансоне, к сожалению, нет больше песен. Уже написали все песни про вакцину. Давайте вспомним: "Наколи мне, кольщик, "Спутник V", "Вирусы летят над нашей зоной", "Гоп-стоп, нашли в крови антитела" и "Хоп, мусорок, возьми мазок". Сейчас отработают рэп, а потом уже придут туда, где и надо заключенным свои музыкальные композиции исполнять, в такие стили, как инди-поп и индастриал", — отшутился Ургант.

Напомним, осужденные ИК-12 в Нижнем Тагиле сняли музыкальный клип, мотивирующий граждан пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Композиция "Спутник V" была создана творческой группой осужденных при поддержке воспитательного отдела.