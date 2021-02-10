СМИ: Провластные активисты готовы обучать оппозиционных наблюдателей для выборов в Госдуму

Близкая к Администрации президента России ассоциация "Независимый общественный мониторинг" пригласила к сотрудничеству партии для обучения их наблюдателей перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года.

Планируется обучить около 200 тыс. человек, чтобы закрыть ими все избирательные участки для максимальной легитимности результатов выборов. Ряд оппозиционных партий готовы направить на обучение в ассоциацию своих наблюдателей. Справиться своими силами намерены в КПРФ и "Справедливой России", а представители несистемной оппозиции не видят смысла участвовать в программе. Они считают, что цель программы - "создание лояльного и управляемого класса наблюдателей".

Обучение закончится в сентябре. По закону наблюдателей на выборы могут направлять кандидаты, партии и общественные палаты, пишет "Коммерсант".

Напомним, в АП готовы к сценарию, при котором "Единая Россия" после выборов 2021 года не получит в Госдуме конституционного большинства. Так, глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев исходит из того, что при текущих раскладах партия может рассчитывать на 250 мандатов из 450 мандатов. Как полагают в администрации, при необходимости конституционное большинство будет достигаться путем коалиции с другими партиями.