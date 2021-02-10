Сенат Конгресса США считает конституционным процесс импичмента над Трампом
Сенат американского Конгресса проголосовал за процедуру импичмента в отношении экс-президента США Дональда Трампа.
По словам сенаторов, это не противоречит американской конституции. 56 сенаторов согласились с тем, что процедура законна, 44 высказались против. При этом шесть однопартийцев бывшего главы государства присоединились к 50 демократам.
Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения прений, сообщает ТАСС.
Ранее палата представителей вынесла импичмент Дональду Трампу. Основное обвинение, выдвинутое главе государства - "подстрекательство к восстанию".
По мнению демократов, Трамп не может продолжать занимать пост главы государства после того, как поддержал беспорядки в здании Капитолия 6 января.