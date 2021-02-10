10 Февраля 2021
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Экономика В России
коллаж, увольнение, безработица, банкротство (2018) | Фото: Накануне.RU

Число безработных в России снизилось на 300 тысяч

В России зарегистрировано менее 2,5 млн безработных.

По данным Минтруда, это на 300 тыс. меньше, чем в декабре прошлого года. По данным Росстата, на конец декабря 2020 года число оставшихся без заработка россиян было на уровне 5,9%, что составляет 4,4 млн. Чтобы вернуть показатель до уровня 2019 года, нужно трудоустроить 1 млн человек, сообщает ТАСС.

В ближайшее время в Минэкономразвития представят пакет мер по снижении уровня безработицы в России. Одной из них станет "перезагрузка" центров занятости.

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Число безработных в России снизилось на 300 тысяч

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Теги: безработица, безработные, работа



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Ранее 08.02.2021 10:33 Мск Минэкономразвития готовит пакет мер по снижении уровня безработицы

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