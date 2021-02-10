Число безработных в России снизилось на 300 тысяч

В России зарегистрировано менее 2,5 млн безработных.

По данным Минтруда, это на 300 тыс. меньше, чем в декабре прошлого года. По данным Росстата, на конец декабря 2020 года число оставшихся без заработка россиян было на уровне 5,9%, что составляет 4,4 млн. Чтобы вернуть показатель до уровня 2019 года, нужно трудоустроить 1 млн человек, сообщает ТАСС.

В ближайшее время в Минэкономразвития представят пакет мер по снижении уровня безработицы в России. Одной из них станет "перезагрузка" центров занятости.