Венесуэла на следующей неделе получит первую партию "Спутника V"

Первая партия вакцины против коронавируса "Спутник V" прибудет в Венесуэлу на предстоящей неделе, сообщил президент Николас Мадуро на странице в Facebook.

Он анонсировал прибытие "тысяч доз". Прежде всего, вакцинацию начнут с медиков, учителей и прочих уязвимых групп населения.

Ранее Мадуро заявлял, что клинические испытания российского препарата против COVID-19 в Венесуэле показали ее стопроцентную эффективность.

В середине февраля министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало вакцину "Спутник V" российского производства.