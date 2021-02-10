В Удмуртии отменят обязательное ношение масок

Удмуртия с 12 февраля станет первым регионом России, где перестанет действовать обязательный масочный режим.

Как сообщил во "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов, через несколько дней ношение масок останется лишь рекомендацией. На такой шаг было решено пойти из-за контролируемой ситуации в республике. При этом власти просят по-прежнему надевать маски в общественных местах.

Кроме того, с 10 февраля в Удмуртии снимают ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров и прочих театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений.

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил о том, что в ближайшие месяцы в российской столице станет возможна отмена "ковидных" ограничений.